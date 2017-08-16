別國大停電變趁火打劫 鄭弘儀讚「看到台灣人的良善」

鄭弘儀讚大停電後「看到台灣人的良善」。(圖/翻攝自鄭弘儀臉書)

桃園大潭電廠6部發電機組昨（15）日下午跳電，造成全台大停電，668萬戶受到影響，路上交通也大亂，事後各界皆針對能源轉型方案有諸多討論。然而主持人鄭弘儀今表示，其實從這場大停電看到台灣人的良善，相較舊金山大停電演變趁火打劫，反而我們是守秩序的。

昨全台大停電，鄭弘儀就於臉書痛批，此事件凸顯出國安漏洞，認為一個職員缺失就把台灣搞成這樣，要是換成匪諜該怎麼辦？不過，今天鄭話鋒一轉，稱停電看到台灣人的良善，相較之前中國停電警察出來維持秩序、舊金山大停電演變趁火打劫，「而台灣因為沒有號誌，反而大家守秩序，並且互相關心。」強調那就是台灣人可愛的素養！

貼文一出，引起不少迴響，許多網友認同說道，「昨天停電想到小時候吃完飯大人在門口聊天、小孩在旁邊玩耍的日子。」「真的因為停電，十幾年的鄰居第一次聊天！」「昨天騎車在南京東路上，沒號誌，人車雖多但還算有秩序。」但也有人說，請聚焦監督政府吧！就因為良善才被欺負。

(中時電子報)