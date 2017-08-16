停電危機 屏縣長喊發展區域電網
大潭電廠機組全數跳脫，導致全台大停電，屏東縣長潘孟安今日語重心長的說，這已是國安問題，正好順勢檢討大電網的時代是否仍要持續？他建議中央政府未來應建構獨立區域電網，讓區域自給自足，也能避免長期輸配電造成浪費，是時候該全面評估調整。
潘孟安強調，這次的大停電，從產業、人民生活，都造成很大衝擊，同時也給縣府團隊上了一課，所幸各單位包括疏導交通的警力、協助救災的消防系統、負責傳遞訊息的平台，第一時間皆分工得宜，沒有造成嚴重傷害。
他認為，電是民生必須，未來電力供應不能再只是單純南電北送或北電南送，應有自己的獨立區域電網，讓區域自給自足，並適時相互支援，這能避免長程輸配電造成的浪費，也可杜絕大規模停電危機，這次教訓正好讓台電及經濟部做全盤考量。
其中包括屏東加工出口區、內埔工業區及農業科學園區，都未因這次停電造成損失，卻讓業者及管理單位捏了把冷汗。農科主任張淑賢表示，15日傍晚大約停電1小時，所幸廠商都有備用發電機組應變，否則損失難以計數。
她也向台電喊話，希望農科園區能排除在輪流停電組別之外，否則進駐廠商有養殖漁場、疫苗、生物製劑公司，若因停電而發生損失，會直接影響業者投資意願，對政府發展農業生技為重點政策的美意，恐怕會打折扣。
(中時)
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