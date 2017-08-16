阿富汗軍方出擊清剿 塔里班發言人受重傷
塔里班是位於阿富汗的遜尼派伊斯蘭教原教組織，一度在阿富汗執政，2001年911事件後，美國入侵阿富汗將塔里班政權推翻，之後該組織持續在阿富汗以游擊隊形式存在，使美軍無法撤離。日前該組織的發言人在阿富汗軍方清剿行動中受重傷。
據阿富汗亞利安那新聞社15日報導，阿國家安全部隊日前在該國北部法裏亞布省開展清剿行動，擊斃至少25名塔利班武裝分子，另有包括該組織發言人紮比烏拉•穆賈希德在內的11名武裝分子受傷。
報導援引軍方消息人士的話表示，穆賈希德是在法裏亞布省的古爾馬奇地區受傷的，目前傷勢嚴重。塔利班組織近期曾短暫攻佔古爾馬奇地區，但很快受到國家安全部隊的攻擊。國家安全部隊將持續在該地開展清剿行動，以重新控制局勢。
另據當地一位消息人士對新華社記者表示，持續的清剿行動造成雙方均有人員傷亡，此前當地也曾傳出過穆賈希德受傷的消息。
據悉，穆賈希德於2007年1月被任命為阿富汗塔利班組織發言人，是該組織常設的兩名新聞發言人之一，主要負責該組織在阿中東部和北部的新聞宣傳工作。
自今年4月28日阿富汗塔利班武裝宣佈發動新一輪春季攻勢以來，阿各地武裝衝突時有發生。阿富汗國家安全部隊加強了在各地的清剿力度，以進一步維護國家安全局勢。
(中時)
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