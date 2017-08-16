急診醫師出走 林口長庚是否遭降級月底稽查揭曉

林口長庚醫院6月底爆發急診醫師集體請辭，危及該院是否能繼續維持醫學中心層級，由於當時遞出辭呈的急診醫師8月已陸續離開，長庚急診人力才正要面臨考驗，衛福部官員表示，長庚已送來急診醫師相關人力資料，帳面上看來雖然沒有問題，但衛福部將在月底前予以突襲稽查，才能確認長庚急診人力是否真的沒有問題。

林口長庚是北部重要重度級急救責任醫院，依規定，醫院急診需有5名急診專科醫師，超過2萬名急診量之後，每增加5000人需再增加一位急診專科醫師，林口長庚一年急診量約有22萬多人，依規定應有45名急診專科醫師，經查林口長庚急診目前執業登記具急專者共43名。

衛福部官員表示，依重度級急救責任醫院的標準規定，急診專科醫師（不含住院醫師）應半數以上、即23名具有急診專科醫師資格，若此次出走潮，林口長庚急診專科醫師低於23名以下，將喪失成為重度級急救責任醫院的資格，林口長庚將因而遭到拖累，降格為非醫學中心。

長庚醫院體系發言人黃璟隆表示，衛福部日前已送來督導公文，長庚已就公文內容，備齊資料回報給衛福部，其中最主要的就是「急診醫師的人力」，目前都沒有問題，可以提供患者最好的服務，後續就看衛福部的專家群閱讀完資料後，是否還要前來抽檢。

衛福部醫事司司長石崇良表示，衛福部已收到長庚醫院送來的資料，在急診人力方面，依醫院送來的資料看來人力沒有太大的問題，但衛福部不能僅憑書面就相信，月底前將予以無預警稽查，才能確定長庚急診醫師人力是否真的足夠。

(中時)