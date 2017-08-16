手寫情書、穿旗袍港邊跳舞鄉，駁二《復刻約會》

《復刻約會》，大家一起來跳舞。（文化局提供）

這些復古式的約會服飾，在《復刻約會》裡都有。（文化局提供）

沒有手機電腦的年代，如何傳達愛意？高雄駁二藝術特區8月19、20日周末推出《復刻約會》，帶領觀眾回到手寫情書、鮮花示愛、精心打扮跳第一支舞的年代。

高市文化局長尹立表示，駁二是許多年輕朋友浪漫約會的地點，復刻約會重現過去沒有3C產品的年代，情侶們是如何展現浪漫。包含「手寫情書」、「古典濕版攝影」、「旗袍體驗」、「Swing Dance」，還有別開生面的「復刻Disco舞池派對」，讓參與的民眾，在駁二藝術特區氛圍獨特的港邊舊倉庫旁，穿越時光隧道回到從前。

一筆一劃手寫情書，與敲鍵盤寫情書的溫度完全不同，現場特別安排「手寫情書」專區，現場提供最復刻的信紙、信封，讓民眾親筆寫下自己的心意，並親手投遞郵筒，讓大朋友小朋友都能重新體驗「手寫情書」的感動。

約會服飾則特別規劃旗袍體驗，邀請來自台南的「旗跑─旗袍出租體驗團隊」，在現場提供從服裝、盤髮、髮飾到彩妝，一整套的旗袍體驗服務。

為伊約會精心打扮，邀請高雄在地「典像濕版攝影工藝」，在駁二打造一個復刻攝影棚，提供經典的濕版攝影服務，玻璃底片獨特質感，讓人彷彿穿越時光隧道回到百年之前。另外還有藍晒顯影體驗，為您這次約會留下珍貴的影像紀錄。

Swing Dance發源於美國1920年代，當年從未在台灣風行的老派社交舞，在百年後的今天，卻成為不少人最熱愛的下班後活動。本次也特別與在高雄深根推廣Swing Dance的「ICK: I Charleston Kaohsiung」團隊合作，他們不只舉辦社交舞會、開教學課程，連服裝打扮都特別講究，將這種來自美國的老派舞蹈，注入台灣的新活力。

五○年代越戰爆發，美軍開始駐台，鹽埕區七賢三路一帶，幾乎是美國大兵下船上岸後直奔所在，使得七賢三路成為最知名的酒吧一條街，至今鹽埕區仍有高密度的酒吧。

本次活動也特別與鹽埕在地酒吧「老屁股音樂屋」合作，將在駁二搭建起一座復刻舞池，負責人Tonny與Eva將重現他們年輕時鹽埕區酒吧經典熱門的舞曲，夜色升起之時，將響起經典的Disco Music，在駁二港邊來一場別具風情的Party night。

文化局表示，為了符合本次活動主題，各個參與單位都會精心打扮復古裝扮，活動也特別將活動時間往後延長，從傍晚四點開始一直到夜間九點，避開高雄炎熱的酷暑，在高雄港邊最迷人的黃昏背景裡，從港畔夕陽到夏夜晚風，讓民眾放慢腳步，輕鬆漫步倉庫廊道間，彷彿穿越時光隧道，感受那個年代的風情，以及高雄沁涼夏夜的美好。

(中時)