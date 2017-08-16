以臂檔車 勇警憑肉身奮力救援

員警肉身擋車。(玉里分局提供)

民眾驚呼一場。(玉里分局提供)

花蓮縣玉里鎮赤柯山、富里鄉六十石山兩大高山金針產地，於8月中開始，進行為期51天的金針花海季，吸引大量的觀光遊客潮上山，辛勤的員警為紓解車潮也上山進行交管，日前員警於山上巡視時，突然有一名女駕駛搖下車窗，對著員警大喊「煞不住了，警察幫幫忙！」所幸員警用肉身擋住下滑車輛，才避免發生危險。

目前正值金針花海綻放時期，玉里警分局為維護遊客賞花安全，分局長鍾德勳也特地指示分局交通組及所轄竹田派出所排定時間上山巡視下坡危險路段。

日前竹田派出所所長余明和會同交通組組長林國銘及警員鍾享旻上山巡視，於下坡路段時，忽然一輛自小客車傳出呼叫，女駕駛搖下車窗，對著員警大喊「煞不住了，警察幫幫忙！」余明和聽聞後，趕緊先上前用身體的力量將自小客車頂住，避免持續往下滑，接著林國銘趕緊用大石頭頂住車輪，才穩住車輛，

經了解，該名許姓女駕駛為台中人，一家三口從台中一同駕車至花蓮六十石山遊玩，因不熟山路導致下坡路段未打低檔，加速往下滑，差點造成車禍意外，幸遇員警在現場，緊急協助，後續由員警鍾享旻協助該名許姓婦人將車輛開下山。

交通組組長林國銘表示，目前正值賞花季，呼籲遊客上山前，要先了解上下山狀況，可參考遊客活動中心提供相關地圖資訊，或詢問相關單位路況，下坡時車輛一定要使用地速檔，才不會導致車輛失控滑下山坡，造成嚴重的生命危害。

鍾德勳也呼籲民眾，若要上山賞花，一定要保持車輛狀況良好，行前務必檢查，因六十石山上下坡山勢較為陡峻，上下坡都要注意檔數，下山採用低速檔，避免車輛剎車時段過長，導致磨損剎車皮，會造成危險，若有緊急狀況要及時做應變處置，將危害降到最低。於山上若遇到緊急狀況，可撥打給所轄分駐派出所，請求協助。

(中時)