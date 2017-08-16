重磅！中國聯通混改塵埃落定：BAT、京東均入圍

財新網報導，發酵近1年的中國聯通混改傳聞終於塵埃落地：中國互聯網BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）3大巨頭和京東都參與。其中，百度將向聯通A股投資70億元人民幣（下同）、京東將投資50億元、阿里巴巴投資43.5億元、中國人壽投資217億元、騰訊將投資110億元。

中國聯通香港稱，百度、阿里巴巴、騰訊、京東等戰略投資者將認購90億股中國聯通A股股份，並向聯通集團公司購入19.0億股聯通A股公司股票，共占擴大後已發行股本34.9％，價格為每股6.83元；中國聯通擬向核心員工授予約8.5億股限制性股票，價格為每股人民幣3.79元，總交易對價約為780億元。

另外，本次中國聯通混改投資者還包括中國人壽、中國中車、前海母基金、蘇寧、滴滴、網宿科技、用友、宜通世紀。

去年10月，中國聯通被列入首批國企混改試點，主要針對的是中國大陸國內A股上市公司中國聯通股份有限公司。2017年4月5日晚間，中國聯通正式披露混改方案，擬以公司控股股東中國聯合網路通信股份有限公司為平台，可能涉及聯通A股公司的股份變動事宜。

3個多月後，今年7月24日晚間，中國聯通在港交所發布公告稱，混改試點方案已獲得發改委批覆。當時的資訊顯示，中國聯通A股公司正與潛在投資者進行談判，相關投資者名單、投資金額和所占股份比例等仍需上報相關部門，獲得認可後才可實施。

在此之前，中國聯通董事長王曉初曾在聯通股東大會上稱，中國聯通混改需要與10個部委進行溝通，牽涉部門多，難度大，但希望越快越好。當時王還透露，此次中國聯通混改方案包括員工持股計畫，核心員工和骨幹都持有股份，沒有什麼大的障礙，並且聯通A股混改方案將包括發行新股及出售舊股。

(工商)