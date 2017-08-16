終於回家鄉比賽！中華代表隊升旗感動落淚
（18：26更新）終於回家鄉比賽啦！中華代表團選手16日下午在選手村內參加升旗儀式，中華代表隊隊旗、世大運會旗隨著FISU會歌冉冉上升，選手們紛紛表示「回到熟悉的台灣比賽，有說不出的感動！」更誓言要奪下超過11面金牌。
中華代表團下午由選手村長江漢聲、教育部體育署署長林德福和「熊讚」帶隊入場，共有女籃、男足、女足、水球、游泳、滑輪、溜冰、柔道和擊劍（軍刀）等項目好手參與，選手們難掩興奮，拿著自拍棒、全景攝影機拍下進場過程。
體育署長林德福也致贈加菜金為選手打氣，林德福說，本屆世大運中華隊隊職員突破500人，為歷屆最高，共參加20項目，有望奪下超過11面金牌，他也鼓勵選手們把握機會和外國選手交流。
外型亮眼的「三分球美少女」黃鈴娟受訪時表示，比起上一次的光州世大運，選手村的環境都很好，不一樣的是在故鄉比賽，更讓人感到熟悉、放心。
滑輪滑冰雙棲的宋青陽被視為本次世大運重點摘金選手，本屆世大運將參加300、500公尺和馬拉松3個項目，他很有信心地表示「都蠻有把握的，有機會奪下3金！」
宋青陽則說，很榮幸能參加到台灣首度舉辦的大型國際賽事，「剛剛升旗時感動到差點掉眼淚」，他也說要帶外國選手朋友們品嘗蚵仔煎、麵線等他最愛的台灣小吃。
擊劍漂亮寶貝程昕則說，在台灣比賽感覺很棒，「走到哪都會有人熱心加油！」
(中時)
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