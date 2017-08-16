新聞深喉嚨》獨爆！李世光前腳視察 大潭電廠即跳機「搶快併聯」釀禍？

中天新聞

中油斷氣2分鐘，導致大潭電廠6機組跳脫，全台陷入跳電大恐慌！剛演練完的政軍兵推，「水電基礎設施遭破壞如何回復」，蔡總統也模擬發表《告全國同胞書》，「自由民主終將戰勝一切」，但前提要有電？蔡總統昨晚如常參加既定會議，跳電5小時在臉書發文道歉，「供電不只是民生問題，它還是國家安全的問題」、「我們的政策方向不會改變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定」，除了道歉跟保證，我們的國安應變在哪？

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8月15日驚天一跳，蔡政府在幹嘛？傍晚16:51全台跳電，18:30經濟部長李世光率領中油、台電一級主管鞠躬道歉「該負的政治責任不會閃躲」，19:30行政院發言人徐國勇證實，李世光已向院長林全口頭請辭獲准，此時仍不見蔡英文、林全吭聲，直到實施輪流分區限電後，林全院長及蔡總統分別在20:16、22:28於臉書Po文道歉，不會太晚嗎？經濟部長下台、發篇臉書道歉文，這是跳電國安危機處理？還要愚弄百姓多久？

繼「倒一個電塔就限電」後，15日又發生「誤觸電源供應器就全台大停電」的嚴重事故，殃及全台668萬戶！經濟部長李世光下台就能解民怨？林全烏紗帽還要戴多久才願意摘下？而「斷氣」導致跳電的禍首直指中油，傳總經理劉晟熙請辭，董事長陳金德沒事？昨晚第一時間記者會，中油董事長陳金德解釋「誤觸開關」，16日改口「系統未更新導致異常」、「整起事件是包商疏失」，責推承包商就沒中油的事？2014高雄氣爆，陳金德為時任環保局長，民進黨完全執政後，高升中油董事長，無關政治酬庸？

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在台灣遭逢危機時，最不需要的就是無恥政客出來亂噴口水！民進黨立委高志鵬，王定宇，時代力量立委徐永明，過去不缺電的反核話術一夕破功，還惡人先告狀批評「擁核」。而中國大陸裔，持美國綠卡的政論名嘴曹長青，民進黨立委葉宜津則又開始意有所指，說是什麼國民黨官僚，或是暗示「阿共的陰謀」有關，人民真的受夠這種「膝反射」式的胡說八道，跟不負責任的政客了！

過去馬政府執政期間，反核人士，包括當年民進黨主席蔡英文，話術「台灣備載容量太高了，很浪費」，「台灣根本不缺電」，接著開始質疑台電「藏電」。如今執政，這些話術被狠狠「打臉」後，蔡總統15日晚間開始帶的風向，因為過去發電量太集中，所以要「分散式」發電。別把百姓當白痴，問題是備載容量根本不夠！騙夠了沒啊？

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15日大跳電，兩家位於南部的半導體封測大廠日月光及南茂停電，生產線估計停擺1到4個小時以上，損失仍在估計，但真正難以估計的恐怕是企業的投資意願！打從蔡總統即將當選至今，非核「神主牌」衍生一連串能源政策，如今跳電成真，企業對一個冥頑不靈的執政者，除了出走，還能如何？例如台積電，即使這次倖免，但近期內將要選定3奈米廠的落腳處，如今5奈米製程耗電量72萬瓩，就比整個東部用電還多，而更先進的3奈米廠將是一頭「耗電怪獸」，上看210萬瓩。如果你是張忠謀，你敢跟蔡總統賭一把嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)