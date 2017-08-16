一場路跑賽，提升內埔工業區年產值30億

內埔工業區舉辦路跑賽，成功行銷產業聚落。(林和生翻攝)

內埔產業聚落暨屏東酒廠米酒文化節路跑嘉年華活動已邁入第3屆，每年都吸引萬人參與，今年預計11月4日上午6時鳴槍，其中廠商提供的伴手禮市價近4000元，已吸引跑友爭相報名。

內埔工業區主任徐慶煌指出，路跑活動是為行銷區內廠商，每送出的一份禮物，都是一個行銷機會，不但成功行銷廠區內多家台灣隱性冠軍企業，也讓工業區產值每年都增加了至少30億。

徐慶煌拿出數據佐證說，民國103年工業區年產值321億，舉辦路跑第一年產值就提升到361億，105年更提升到397億，成功型塑內埔工業區成為觀光產業聚落。

(中時)