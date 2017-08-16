台灣新國病 副總統陳健仁也中獎

根據衛福部統計，去年台灣超過9000人死於肺癌，超出肝癌死亡人數逾千人，同時也是健保支出第1名，算是花錢最多的「台灣新國病」。

值得注意的是以往研究大都注意肝癌與吸菸的相關性，然而超過半數患者不是「癮君子」，有可能空氣污染等環境因素造成。肺病防治基金會董事長、台大胸腔外科主任陳晉興呼籲國人應該正視肺癌。

歐美國家超過85%肺癌患者是抽菸者，台灣的肺癌患者抽菸比率卻不到50％。近20年來，抽菸人口下降，不抽菸的肺癌患者比例卻是上升，主要為女性。陳晉興分析，可能與空氣污染細懸浮微粒PM2.5、廚房油煙、建材的石棉粉塵等有關。

大多數的肺癌患者沒有症狀，等到咳嗽、背痛等症狀時，已是末期，約有75％以近端或遠端轉移，若能適當進行肺部低劑量電腦斷層，有機會早期發現。

今天副總統陳建仁透過錄影方式分享親身經歷。他說，2009年做低劑量電腦斷層，確診肺腺癌前期，聽從醫師指示開刀，目前持續追蹤且狀況良好。

台灣每年有1萬2000多人得到肺癌，約有9千多人死亡，超過肝癌、大腸癌，肺癌治療每年花費健保逾11億預算，成為最花錢的「新國病」。目前國健署4癌篩檢並肺癌項目，並不包括肺癌，應可參考先進國家，給予高風險族群篩檢。

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(中時)