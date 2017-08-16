熱天吃涼麵，姐弟連夜狂瀉

夏日吃涼食，要特別注意衛生。（南投醫院提供）

夏日飲食，注意衛生，腸胃炎患者數量大幅成長！有一對姊弟分食涼麵，導致上吐下瀉；也有民眾享用晚餐與冷飲，結果整晚腹部絞痛狂跑廁所，虛脫掛急診！南投醫院提醒民眾夏季天氣炎熱，食物若未經適當保存，容易變質而致病。

感染科及兒科主任廖嘉宏醫師表示，若民眾吃下遭病毒或細菌汙染的食物，會出現腹部絞痛、腹瀉、嘔吐症狀，若是小孩或年長者的症狀恐更嚴重，可能併發脫水、電解質失衡。

南投醫院院長洪弘昌強調，應從自身衛生習慣和避免生食等習慣做起，才能有效防範腸胃炎。

營養師蔡玉思表示，購買涼麵後應立即食用，才不會引發腸胃炎等問題；高溫潮溼的環境最適合各種微生物生長，食物須煮熟，存放冰箱保鮮避免孳生細菌，且飯前便後、調理或接觸食物前後都應徹底洗手。

(中時)