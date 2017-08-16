陸中新社前社長劉北憲 涉嫌違紀遭調查
據大陸人民日報報導，於2年前退休、原國務院僑務辦公室所屬的中國新聞社黨委書記兼社長劉北憲，因涉嫌嚴重違紀，目前正遭到中央統戰部紀檢組審查調查。這位從北京大學中文系畢業後，投身中新社長達32年的資深媒體人，從記者做起，歷任中國新聞社香港分社社長、副社長兼副總編輯和總編輯後，於2009年被扶正成為社長。後在2015年以年齡因素卸下社長一職，如今涉嫌違紀遭調查，再次引起外界震撼。
現年62歲的劉北憲，湖南安鄉人，曾在北京新華印刷廠擔任5年的工人，1983年畢業於北京大學中文系，進入中國新聞社擔任記者。有中文系的底子，劉北憲對組稿和編輯工作很快就上手，同時他更是什麼領域都願意學習，不僅當記者、編輯，也曾擔任攝影等多種職務。多年的努力讓他在2000年，得以隨大陸前國家主席江澤民訪問聯合國安理會，並獲得寶貴的入場機會。多年媒體人生涯，也讓他獲獎無數，像是單獨寫作的《五億農民初嘗民主自選》，奪得第二屆中國新聞獎二等獎；2008年，更被評為改革開放30年中國傳媒風雲人物「金長城傳媒獎」。
由於官方並未透露遭調查原因，但因距離十九大召開時間愈來愈近，此時對中新社原社長調查，是否有特別的用意或涵義，不免讓外界有空間多做聯想，但實質情況，恐怕還需等到真正結果出爐後，方才可知。
(中時電子報)
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