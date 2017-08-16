釐清是否為人為破壞 檢調至大潭電廠調查

桃園大潭電廠6部機組昨天下午發生跳機，造成全台大停電，傳言是因為中油疏失，誤關天然氣電動閥2分鐘，桃園地檢署檢察官林秀敏今天下午會同調查局人員至大潭電廠進行調查，以釐清人為疏失的部分是否為蓄意破壞，直至下午仍在調查中。

(中時)