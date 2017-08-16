妙齡女偷美妝做無本生意 網拍銷贓秒殺

杜女在美妝店內偷竊的過程，全被監視器清清楚楚錄下。（張妍溱翻攝）

杜女在美妝店偷竊的物品琳瑯滿目，當警方訊問時，她也記不清楚自己偷了多少商品種類。（張妍溱翻攝）

經營網拍無本生意到實體店鋪偷，有竊盜前科24歲杜姓女子為賺取生活費在網路開店做生意因售價比店面實際商品便宜在網路受歡迎，杜常到美妝店「進貨」專偷竊高檔化妝品，總價值達13多萬元手段高明，但最後因太貪心塞過多贓品進手提袋鼓脹很明顯，引起店家注意而報警，警訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

台中市第二分局育才派出所指出，當時接獲太平路上某美妝店報案，指店內商品經常遭竊，處理警員趕往現場時，將偷竊杜女帶回派出所偵訊；店家老闆說，當時店內客人雖多，杜女動作詭異拿取很多商品往手提袋裡塞，卻只結帳手上商品，他直覺有問題將她攔住。

警方調閱監視器發現，杜女先前因偷竊罪交保後更食髓知味，曾一天內2度進出該店內以相同手法行竊，店家總計損失約13多萬元。杜嫌竟供稱，想做網拍生意賺取生活費用，身上因沒錢批貨才會出此下策。

警方當場在杜女手提包內共查獲11項偷竊的美妝品，數量高達81個彩妝品項商品（價值2萬6220元），杜女見罪證確鑿，當場坦承偷竊，警方依竊盜罪嫌送辦。

(中時)