迷信大機組！前台電老總早預言 全台大停電註定會發生
昨日815全台大停電，綠色消費者基金會秘書長方儉投書《信傳媒》，以〈815停電引發的國安危機 這一切其實才剛剛開始……〉撰文表示，這不是意外，更不是缺電，而是在大機組、大電廠迷思下，註定會發生的事故。
方儉回憶早在1994年，當時的台電總經理張斯敏退休前曾聊過，比起核電，有件事讓他擔心的每天都睡不好，那就是電力系統全島全黑。現在電力機組很大，比起尖峰，離峰調度更重要；因為離峰機組少，大機組的比重更重，一旦有閃失，大機組（核電、火力）啟動與升降載太慢，只能靠小機組；若還是補不上來，就會造成系統失效。
水力、火力、核能發電，都是由水或蒸氣推動渦輪，其中都有葉片在高速運轉。倘若大電力瞬間消失，造成頻率驟變，影響到渦輪速度瞬間改變，輕則彈起來，重則葉片斷裂。
大潭火力發電廠發電量逾4GW；台中火力發電廠超過5GW，已經是全世界最大的燃煤、火力電廠；中油還要在大潭蓋天然氣接收站，屆時大潭火力發電廠總發電量將會破6GW。方儉指出，台灣電力需求增長不多，大型機組、電廠卻漫無目的增加。到時候若真的發生水力、火力、核電的汽機葉片斷裂，全島電力系統崩潰而大規模停電，要恢復供電就非常困難；因為電力像「連環船」一樣環環相扣，只能逐一檢修，一點一點慢慢復電。
方儉認為，台電跟蔡政府都種了核電之毒，迷信大系統、大電力機組，完全不去思考這致命的缺陷。815停電暴露了蔡政府嚴重的國安危機，若沒有好好處理，電力系統崩潰，全島全黑，「這將是台灣滅島性的災難」。
(中時電子報)
文章來源：方儉臉書
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