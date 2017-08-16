世大運前夕淨化治安 警政署執行「靖夏二號」掃蕩
為確保世大運賽前社會治安平穩，警政署特於7日至16日執行為期10天的「靖夏二號」專案行動，宣示政府防制非法槍械、幫派、毒品犯罪及網路簽賭的決心。
本次專案行動全國共動員3萬3629人次警力，針對6060個處所規劃擴大臨檢勤務，978個處所執行拘提、搜索，共計查獲改造槍械工廠4座、非法槍械111枝、子彈926顆，其中制式槍械5枝、土(改)造槍械62枝、其他槍械44枝。
在檢肅幫派犯罪部分，查獲列管治平專案13件、148人，一舉將竹聯幫豹堂林姓男子、雲林縣楊姓男子為首的暴力販毒集團、中部地區陳姓男子為首的恐嚇取財集團緝獲歸案。
此外，警方查獲毒品案2339件、2708人，查扣各級毒品75.4公斤、大麻218株。並查獲一處職業大賭場，網路賭博案138件、157人。
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(中時)
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