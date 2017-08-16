愛在電郵加笑臉圖裝親切 當心被認定專業能力差

在工作電郵加表情符號一點也不親切，可能還會產生反效果。(翻攝自businessinsider網站)

許多人在傳訊息時很愛使用表情符號添趣味，不過如果職場聯繫時也如此耍俏皮，恐怕會踢到鐵板，害到自己。最新研究顯示，工作上發電子郵件如果加上表情符號，對方不但不會感到友善親切，反倒還會覺得寄件者缺乏專業，工作能力不足。

以色列和荷蘭的研究團隊找來29國的549名受測者進行實驗，以研究笑臉符號是否能夠產生正面效果。研究人員讓受測者閱讀工作電郵（其中部分有加上表情符號，部分沒有），之後受測者還要回覆電郵，並為寄件者的工作能力評分。

結果發現，加上根本沒辦法加分，受測者不僅不認為寄件人很親切，反而覺得對方專業能力欠佳，影響他們閱讀電郵和回信，阻礙雙方溝通。研究也發現，在雙方未曾謀面的情況下，穿插笑臉符號更是大忌。另外，受測者在回覆無笑臉圖的電郵時，回信反倒會更嚴謹認真，夾帶更多資料。

(中時)