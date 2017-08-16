抽體內物質自救 洪金寶驚曝患腳疾入院開刀
影壇最靈活的胖子巨星洪金寶，近來忙為其擔任動作導演的新片《殺破狼‧貪狼》跑宣傳，昨天特地從北京返回香港，參加「夏日國際電影節」開幕儀式，也順道再宣傳一波，竟曝健康亮紅燈，對武打相當重要的腳部出問題，今天就要入院動手術。
據《東網on.cc》報導，近來趴趴走出席宣傳活動的洪金寶，在受訪時驚曝罹患腳疾，且是相當重要的膝蓋部分，但他說不知道是什麼樣的手術，只知道得從體內抽出某種物質進行提煉，之後再放回去修補膝蓋頭，醫生表示，他這次動刀，得休息4到6個月。
醫生也交代洪金寶得好好休息，但巨星說自己還是得經常到公司開會，所以仍會趴趴走，可以動的話就慢慢走，頂多坐輪椅代步，而閒不下來的他，也不打算就此停掉幕前工作，只是得等傷口復原，相信等11月時，「到時OK啦！」。
至於也在當動作指導的二兒子洪天祥，與台灣女星劉奕兒熱戀一事，洪金寶認了已經見過女方，大讚她斯文，笑稱孩子們的戀情「不用我管啦」，但還是跟兒女們喊話，表示希望3個兒子快點生，女兒快點嫁，「一家有15、6個小朋友，我思想古老了點，家裡人多熱鬧點嘛！」。
(中時電子報)
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