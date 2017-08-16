坦克金鐘罩 陸首秀GL5主動防禦系統

左方為來襲的120毫米火箭彈，而右側較小的是GL5系統攔截彈。（圖/網路影片截圖）

GL5系統攔截彈成功攔截120毫米火箭彈的瞬間。（圖/網路影片截圖）

中國兵器工業集團在16日的「裝甲與反裝甲日」活動中，首度展示了GL5坦克主動防禦系統的攔截功力。

據新浪軍事報導，在公開演示中，GL5坦克主動防禦系統安裝在一輛類似96主戰坦克的車輛上。當GL5探測到來襲的陸製120毫米反坦克火箭彈時，發射了兩枚攔截彈。

而這中國最先進的GL5型坦克裝甲車防禦裝備，具備以下特點：

一、能獨立作戰，適裝性高

GL5坦克主動防禦系統具有獨立作戰的特點，在特定模式下只需要坦克裝甲車提供電能，還有基本的啟動等指令連接，便能將搜索、發現、跟蹤，識別與摧毀等主要功能完全自動化，以迅速對抗高速來襲的坦克炮彈，火箭彈與導彈等武器。

此外，GL5具備高度適裝性，能安裝在各式坦克裝甲車上。分析指出，它已經安裝在中國VT4外銷主戰坦克上。只要增減攔截彈數目，就能因應不同噸位的戰車需求。

二、搜索範圍廣、跟蹤識別能力強

GL5坦克主動防禦系統能利用4個相控陣雷達，自動對360度範圍內，最大距離為100米的高速飛行彈砲進行搜索與跟蹤，並即時運算出潛在目標的飛行資訊，判斷是否構成威脅。

若不構成威脅，GL5會自動提供相關警示資訊，轉為搜索跟蹤其他目標。不過，要是構成威脅，GL5便會展開精確跟蹤，在適當時機進行攔截。

GL5的顯示控制設備小巧靈活，能安裝在空間並不充裕的坦克裝甲車人員座艙內部。

三、可多次實施攔截，威力強大

GL5的典型配置方案，包括了覆蓋360度的4組攔截彈，每組配備3枚攔截彈，因此它能多次攔截來襲的各式反坦克武器。

GL5攔截彈針對不同的來襲目標，可以在距離1.5到10米時發動攻擊，利用合理分佈的高能爆破碎片與衝擊波，摧毀敵方發射的砲彈，火箭彈或導彈。

GL5的攔截彈被儲存在封閉的儲存/運輸/發射筒內，將平時的維護工作降至最低，安裝拆卸、檢測監控也較為簡單。

分析指出，事實上，GL5坦克主動防禦系統的名稱，早在2015年已經出現在專家訪談中，但只聞其名，未見本尊。而這次GL5坦克主動防禦系統正式亮相，很可能是經過兩年的努力，已經形成了成熟可靠的戰力。

(中時電子報)