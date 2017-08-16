2017台北世大運聖火傳遞-台北舊城路線起跑，由柯市長在龍山寺將聖火交給風速女王王惠珍接著舉重選手郭婞淳、超馬選手陳彥博、景美女中拔河隊、藝人郭書瑤等人接力上場。（陳信翰攝）

2017台北世大運聖火傳遞-台北舊城路線起跑，由柯市長在龍山寺將聖火交給風速女王王惠珍接著舉重選手郭婞淳、超馬選手陳彥博、景美女中拔河隊、藝人郭書瑤等人接力上場。（陳信翰攝）

2017台北世大運聖火傳遞-台北舊城路線起跑，由柯市長在龍山寺將聖火交給風速女王王惠珍接著舉重選手郭婞淳、超馬選手陳彥博、景美女中拔河隊、藝人郭書瑤等人接力上場。（陳信翰攝）

2017台北世大運聖火傳遞-台北舊城路線起跑，由柯市長在龍山寺將聖火交給風速女王王惠珍接著舉重選手郭婞淳、超馬選手陳彥博、景美女中拔河隊、藝人郭書瑤等人接力上場。（陳信翰攝）

2017台北世大運聖火傳遞-台北舊城路線起跑，由柯市長在龍山寺將聖火交給風速女王王惠珍接著舉重選手郭婞淳、超馬選手陳彥博、景美女中拔河隊、藝人郭書瑤等人接力上場。

(中時)