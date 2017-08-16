包養網約炮卻被告猥褻 甜心老爸判無罪

黃男在國內最大的包養網站「甜心寶貝包養網」認識一名女子，相約到大安森林公園旁的高級餐廳用餐，飯後男子提議要去汽車旅館，卻遭女子反問「那要加錢喔」，黃回以「那餐費一人一半」，女子憤而甩門下車，隔天報案，控訴男子在車上「舌吻」猥褻。士林地院審結，女子在車上遭猥褻可以立即逃離，還在車上聊天，若不同意大可以牙齒咬破對方舌頭，認定男子並無違反意願，判決無罪。

去年4月兩人在「包養網」認識，分別稱「甜心老爸」、「甜心寶貝」，其他女性留言「自從甜心老爸包養我後，不只幫我付學費，寒暑假還帶我出國玩」，黃男6月與女子見面相約用餐，飯後就說要去汽車旅館。

途中，黃男在車內側身以雙手環抱女子，將舌頭強行放入女子口中親吻，並撫摸胸部和身體隱私部位，黃接著提議要到超商買啤酒到旅館喝，女子說「那要給額外的費用」，黃男不悅反問「晚餐費願意分擔多少」，女子回答「剛剛的親密舉動不足以抵餐費嗎！」接著憤而離去。

女子隔天驗傷報案，指男子涉犯強制猥褻罪，驗傷並採集口腔內唾液，發現黃男的DNA，證明兩人確有親吻，檢察官依法提起公訴。

但合議庭勘驗餐廳監視器，離開時兩人動作親密，而且黃男一上車就用衛星導航輸入中和汽車旅館的住址，顯示女子知道去汽車旅館唱歌。而且，黃男若未經同意，強行將舌頭放入對方口腔內，並非易事，竟然還翻攪長達20秒，女子若不同意，大可以用牙齒咬破黃男的舌頭，但未見男子口腔有任何受傷，證明女子並未有任何抗拒。

判決指出，以男子開的車子總排氣量1390CC，若女子不配合，身上傷勢絕不止2處不到1公分抓痕，對於違反意願猥褻，說法相當可疑。

法官認為，該網站介紹時內容「成熟多金的高端成功男仕，提供生活津貼、高級禮品、房屋、學費等」，註冊時填寫對男性會員期望的零用錢預算，顯見被害女子在約會時，對男性金錢上期待能慷慨付出，可能是女子對黃向她要錢支付晚餐費用，感到不滿才憤而提告，並不能證明黃男犯罪，判決無罪以免冤抑。

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(中時)