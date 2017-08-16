動作喜劇《殺手保鑣》 片商：不好笑可退費！

由萊恩雷諾斯，與山繆傑克森主演的動作喜劇電影《殺手保鑣》。

由《死侍》萊恩雷諾斯，與《復仇者聯盟》神盾局長山繆傑克森主演的動作喜劇電影《殺手保鑣》，被譽為今年暑假必看最爽片，台灣片商CATCHPLAY為證明電影有多好笑，大膽推出：「保證有笑！無笑退費！」活動，只要在限定時間內進戲院看《殺手保鑣》，從頭到尾都沒有笑的觀眾，將可退費，活動詳情請上CATCHPLAY臉書。

活動辦法為於個人臉書或IG，以文字敘述寫下沒有笑的原因，並設成公開狀態，並限定8月19日、20日兩天《殺手保鑣》全台上映戲院之票根；特映、試映、贈票，及片商票等優惠票券不在活動範圍內。

《殺手保鑣》日前試片時好評不斷，兩位男主角萊恩雷諾斯與山繆傑克森，還在電影中開金嗓唱歌。山繆傑克森說：「觀眾在電影中聽到我唱的歌，都是我自己編的，透過這部電影，我發現原來我有當創作歌手的潛力。」

(時報周刊)