人格被張花冠傷害 陳明文辭選對會召集人

立委陳明文表示已向蔡英文主席辭去選對會召集人一職。（取自陳明文粉絲團）

針對嘉義縣張花冠在民進黨中常會發言指明選對會召集人陳明文介入嘉義縣縣長選舉一事，陳明文稍後發新聞稿表示，張花冠對他的指控是子虛烏有，已經對於他個人人格造成傷害，他已於中常會後正式向主席蔡英文提出辭去選對會召集人，蔡英文當面表示會進行了解後再處理。

陳明文表示，民進黨在9月24日全國黨代表大會之後就會確認2018年縣市長提名條例，攸關縣市長提名部分，目前有3大方向，包括現任者優先、2任屆滿縣市辦理初選、艱困縣市採行徵召，而選舉對策委員會召集人的主要工作是替民進黨物色優秀的人才，布局全黨的2018年地方選舉工作，更何況選對會是委員制，召集人的工作就是將這些人才彙整提報委員會討論，若有多人參選，仍需經過黨內初選機制才有可能成為黨的縣市長候選人，絕不可能發生指定候選人的情形。

陳明文強調，他個人從來沒有透過黨部系統動員地方人士參加任何人的座談會，翁章梁身為民進黨的政務官，每逢假日返回自己的故鄉向鄉親說明政府的政策執行狀況，本是政務官應盡的職責，卻遭抹黑，對翁章梁是不公平的。

陳明文說，民進黨是一個追求民主的政黨，候選人的產生絕對是遵循黨內民主機制，不可能是由選對會召集人就可以指定候選人，任何人想要參選，都必須循黨內機制登記參選，若是參選人數眾多，黨會要求選對會先行協調，若是協調不成，黨內則會透過民調初選機制來決定候選人，從協調到初選，都是公開的機制，根本就沒有影響選舉公平性的問題。

陳明文強調，過往由派系去協調候選人的時代已經結束了，或許有些人無法隨民主時代的變化調整自己的腳步，但大家都了解，現在是政黨政治的時代，政黨都有自己的民主初選機制，任何選舉也一定會面臨競爭的問題，有競爭是好事，但不應流於鬥爭，任何的黨員同志都不應讓選舉鬥爭來破壞未來黨內團結的可能性。

(中時)