陽岱鋼成功敲安 千安里程碑達成

陽岱鋼今面對養樂多隊，在第二打席擊出安打，成功完成生涯千安里程碑。(圖/截自日本雅虎體育)

日職生涯來到999安的旅日好手陽岱鋼，今在巨人隊將與養樂多交手，陽岱鋼扛開路先鋒，並在第2打席就敲出千安，還帶有打1分打點，成為日職第288位達成千安的選手。

陽岱鋼昨受訪時曾表示，期盼今日首打席就能夠敲出安打，不過今首打席擊出游擊方向滾地球出局，不過來到第3局第2打席，得點圈有人時面對養樂多投手原樹理，在兩好兩壞後，陽岱鋼鎖定126公里滑球，擊出左外野方向安打，為球隊打下1分，可惜卻被觸殺在二壘，但也成功完成千安紀錄。

雖然陽岱鋼是在客場明治神宮球場完成紀錄，不過主場養樂多隊吉祥物「燕九郎」也獻花，外野看板也顯示陽岱鋼完成千安字樣，恭喜完成生涯里程碑。

陽岱鋼自2007年首度在日職一軍出賽，並在當年4月25日擊出生涯首安，效力11個球季後，今完成千安紀錄，也是繼陳大豐與日治時期嘉農第二代球員吳昌征，台灣出身的第3人。

(中時電子報)