台東縣議會國民黨團怒批全台大跳電
「轉彎如果有道理，民眾會更愛你」，815全台無預警大跳電，引發諸多民怨，國民黨台東縣議會黨團今天召開記者會呼籲中央政府，尊重能源多樣化，不要因執著意識型態，造成人民的不方便；議長饒慶鈴請求政府不要口號治國，她強調，政策不好，該轉彎時就轉彎。
台東縣議會國民黨團多位議員，今天利用臨時會開議前召開「我不想限電」記者會，國民黨團副書記長章正輝呼籲中央尊重能源多樣化，不要因意識型態的執著造成民怨，乃至於經濟發展的停滯，黨團呼籲執政者有更開闊的胸襟，替人民國家著想，堅持不限電，不要影響基本人權及生活。
議長饒慶則沈痛呼籲政府「轉彎如果有道理，民眾會更愛你」，她說，蔡政府的髮夾彎已經見怪不怪，但是該轉彎的時候不轉彎，整台車子跟著掉下懸崖，民眾的生命難道完全不在意。
她指出，台東是窮縣，這幾年靠著觀光讓民眾可過稍好的生活，前天短暫無預警停電，台東不少重要觀光飯店，都因停電造成損失，能不能要求國賠？她請求中央政府不要口號治國。
副議長陳宏宗說，前天無預警大停電造成人民恐慌，執政黨不要堅持意識型態，「不要再撐了，老百姓不要限電」；縣議員謝賢裕說，全台大停電也凸顯國安、治安的問題，中央應記取教訓，否則這種狀況還會發生。
(中時)
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