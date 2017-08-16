勞動部與勞方基本工資會前會　雙方沒談數字

本周五將舉行基本工資審議委員會，勞動部長林美珠今（16）日下午與委員會中7席勞工代表進行「會前會」。勞方指出，今日都沒有談到基本工資調整的數字，僅和林美珠進行互動，並強調基本工資調漲問題，與一例一休、軍公教調薪無關。

今日出席的勞方代表包含中華民國全國總工會常務監事張上萬、全國產業總工會理事長莊爵安、桃園市總工會理事長曾榮祥、中華民國全國聯合總工會常務理事廖修暖、新竹縣總工會理事長陳福俊、中華民國職業工會全國聯合總會理事長劉進發、全國勞工聯合總工會莊月琴等。

會後，新竹縣總工會理事長陳福俊表示，今天雙方都沒有談及基本工資調漲的數字，僅雙方互動凝聚共識，不過還是有再三表達，軍公教調薪與一例一休問題，與基本工資調漲無關，希望能劃清爭議。

(中時)