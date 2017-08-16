文在寅向「世越號」罹難者及生還者家屬致歉

南韓總統文在寅16日下午在總統府青瓦台迎賓館接見200多名「世越號」罹難者和生還者家屬。文在寅表示，他代表政府表示道歉和慰問。政府將盡全力查明沉船事故真相，並繼續搜尋直到找到最後一名失蹤者為止，讓家屬不留遺憾。

(中時)