9／15若等嘸危險津貼升級 台鐵電力人員喊斷電列車恐停駛

今約有170多名台鐵電務人員與台鐵進行勞資協商，爭取10月開始發放危險津貼，應將常接觸高壓電的電力人員納入第一級每月請領3000元，跟工務、號誌人員平等，而非第二級1800元。（台鐵提供）

今約有170多名台鐵電務人員與台鐵進行勞資協商，爭取10月開始發放危險津貼，應將常接觸高壓電的電力人員納入第一級每月請領3000元，跟工務、號誌人員平等，而非第二級1800元。台鐵企業工會理事長張文正強調，若台鐵9月15日前未將升級方案提報到交通部，否則將讓台鐵「斷電」。

根據台鐵提報危險津貼草案，將依據工作危險性質，如會接觸高壓電、經過軌道路線、工作環境空氣品質不佳、吸入粉塵過多、狹小空間作業等考量，並參考過去30年各軌道路線傷亡率，以此分3級每月常態性請領，依次為3000元、1800元及1200元。非常態性請領則視個別人員依接觸危險工作小時數，計算請領津貼多寡。

然而，目前經行政院核定版本，把工務和電務號誌人員列為第一級支給3000元，電力養護人員列為第二級支給1800元，並將追溯至6月1日，預計10月開始發放。（記者註：台鐵電務人員又分成號誌、電力、電訊三類人員）

台鐵企業工會勞資會議勞方代表吳俊義表示，台鐵唯有電力人員於1989年，就被行政院核定屬高危險作業，每月可請領800元到1800元危險津貼。他強調，外界認為電力人員若請領一級危險津貼，每月可請領4000多元，但事實上，同仁僅要求統一領3000元即可。如今電力人員反被列在第二級，就只能領1800元，造成本來沒有領危險津貼的同仁，領的反而比電力人員多，「叫我們情何以堪，人家說豬隊友，我們有豬長官。」

吳俊義解釋，電力人員站在高空軌道，也就是電力線作業，即便在斷電維修的情況下，若有列車誤闖，會將其他區間電力導電帶過來，電力人員還跑不了，就曾有員工被電死燒焦，危險性高於在軌道上養護、但看到危險可以跑的工務人員。

吳俊義強調，9月15日前，台鐵要將電力人員改列請領一級危險津貼的方案報交通部，否則工會將發動電力人員9月15日請假，預估400名電力人員中，至少有200到300多人響應。他說，電力人員不會主動切斷台鐵行車電源，但只要電力系統故障將不處理；另外，因颱風停駛的台鐵列車若要復駛，依標準程序，需經電力人員檢查電力線後才能復駛，電力人員也不會配合，「形同間接讓台鐵『斷電』，嚴重的話，將影響列車行駛。」

台鐵企業工會理事長張文正指出，這是台鐵嚴重疏失，台鐵工務處和電務處是最危險的一群，當初交通部和行政院溝通都有共識，工務和電務應列第一級，運務和機務機班工作人員，則視危險因子做二、三級分類，本來是共識，沒想到台鐵報到交通部版本，竟把危險因子最高的電力工程人員列為第二級，工會強烈要求9月15日前要滿意答覆，否則就會讓台鐵「斷電」。

台鐵人事室科長王毓僑指出，當初台鐵 先將電力人員列為請領第二級危險津貼一案，送行政院；經與工會協商後，再將列為第一級方案送行政院，行政院則核可第二級方案。他說，台鐵將在9月15日前，將新方案送工會討論。

(中時)