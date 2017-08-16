葉宜津質疑全台大跳電有「陰謀」 網友酸
全台15日無預警大停電，因人為操作失誤，導致大潭電廠6部發電機組跳電，民進黨立法院黨團幹事長葉宜津，今天上午接受廣播節目專訪指出，影響了這麼多人造成不便，形成了國安問題，不禁讓人懷疑這個人會不會是故意的？網友酸葉宜津說： 最應該調查是民進黨是故意搞爛台灣的嗎？
靠北民進黨臉書粉絲頁打臉：倒一個電廠，就能讓全台沒電，明明就是備載容量不足導致，不是說有藏電嗎？
網友接力酸說：「被害妄想症怎麼治這麼久還治不好？是沒救了嗎？」「你們的態度就是怪別人，從不反省，這樣的民主會進步嗎？」「阿扁裝病怎不說陰謀要調查，當百姓都蝦子啊！」「從昨天綠孜孜就已經將這件事情定義為阿共的陰謀了。」「笑死人，自己出包還想找替死鬼。」「 政治真有趣，想裝睡就裝睡，想醒來就醒來。」「又是丫共跟丫九的陰謀！」
(中時電子報)
文章來源：靠北民進黨
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