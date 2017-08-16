真的很扯！中職球員自賺經典賽獎金與西裝

中職球員工會與全國棒協為了「銀兩」翻臉了！由於棒協將今年世棒經典賽之前的中、古熱身賽收入，擅自做了「處理」，導致球員權益受損，球員工會表明「不再參加棒協主導的國際賽事」，棒協把自己的路走窄了，未來恐將全面退出中華隊！

球員工會與棒協翻臉的導火線是今年初的經典賽，雙方在合作期間因立場與觀念落差，無法達成互信，甚至棒協利用今年2月中旬自辦的中華對戰古巴的熱身賽私售球員權利，再將盈餘用在支付「球員出賽激勵獎金與隊職員西裝製作費」。

棒協表示，在熱身賽前已向體育署說明收入盈餘，將用於球隊激勵獎金與球員、行政人員訂製西服費用，因此，激勵獎金因未進入8強，每場1.5萬元，3場比賽每位球員領回4.5萬元，總共130萬5仟元整；訂製個人西服94萬8千元整。

而中、古熱身賽的盈餘為170萬7578元，扣掉獎金與西服費用，棒協倒貼54萬5422元，問題是激勵獎金與西服費沒有照會工會，由中職、棒協與體育署3方決定，最扯的是球員付出比賽勞力，自己賺激勵獎金與服裝費，實在有欠公允。

這已跳脫「激勵獎金」的目的，應該是球員的「勞務收入」，而且球員不一定需要訂製西服，棒協、體育署怎能私自決定量製？逕行強迫推銷，把球員勞動收入拿去訂製西服，球員自然不服氣！

況且體育署編列數千萬元的集訓經費，何需再用到球員比賽的收入？球員工會強調，這樣的做法不僅邏輯錯誤，亦違背信任與誠信原則。工會要的是合理、合法、而且權利義務公平的合作模式。

面對把「為國參賽」的球員，視為「協會任意操作使用」資產，工會已在今年7月7日理監事會決議，未來「在無法獲得互信基礎的現況下，本會不願意再與棒協合作國際賽事業務，也不同意所屬會員參與由棒協主導之國際賽事」。

棒協正在積極爭取2019年的世界12強大賽主辦權，如今遭到工會抵制，雙方因「金錢」撕破臉，未來棒協恐怕會全面退出中華隊，只剩幫忙「報名」的虛位，由中職全面接收選、訓、賽與賽事主辦權了。

(中時)