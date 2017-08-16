籲世大運別陳抗 柯P：國家在辦喜事

柯文哲接受綠色和平電台《有影尚大聲》主持人陳雨鑫專訪談世大運，今晚5時播出。對於世大運維安，柯呼籲民眾比賽完再繼續陳抗，因為國家在辦喜事，如果當場來亂，反而政治訴求會被全國人民唾棄，就像人家結婚辦喜事，如果來亂，會被吐口水。

觀眾席可攜帶限定尺寸內的國旗，被主持人問到台灣國國旗可否？柯文哲表示，盡量不要，不需要去刺激中國大陸，雙方要互相諒解；至於五星旗，柯文哲以西門町常有統、獨派旗隊為例說，世大運期間台灣在辦喜事，不要來亂，可以假日去西門町拚場，要讓世界看見美好的台灣，不是看台灣打架。

(中時)