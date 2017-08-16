49歲影后柯淑勤踏浪 名模身材辣翻澎湖海灘

柯淑勤好身材辣翻澎湖海灘。（海納百川提供）

柯淑勤穿比基尼澎湖海灘踏浪。（海納百川提供）

柯淑勤好身材與女兒杜蕾相比毫不遜色。（海納百川提供）

柯淑勤原本不好意思正面視人，被友人笑封「莫回頭」。（海納百川提供）

柯淑勤喜歡走向大自然。（海納百川提供）

49歲的金鐘視后柯淑勤這兩天正與友人在澎湖度假，性格豪爽的她毫不忸怩地穿上比基尼漫步澎湖海灘，有如名模般的好身材辣翻天。她受訪時笑說，其實自己有點害怕：「因為臉老了，皮膚沒保養，但身材這樣，會有點噁心啦！」

柯淑勤天生身材纖細，但保持運動習慣，讓她年近半百還能一直維持美魔女極佳體態，這趟澎湖小旅行有女兒杜蕾同行，和年齡20出頭的女兒相比，49歲的她身材可是一點都不遜色。她說，除了懷孕時曾胖了17公斤，其他時候，167公分的她常年都維持50公斤的體重。

柯淑勤表示，她喜歡的運動方式都屬自然派，10年來除非拍戲忙，否則天天傍晚都會到住家附近的學校操場快走一小時，在開闊的地方運動走路，是她身心靈完全舒服放鬆的時間，假日也常會約朋友去爬山健行。她喜歡接近大自然，無法到健身房運動或做瑜伽，「人太多的地方，會讓我躁鬱」。

喜愛迎向大自然的她，最近趁著等新戲開拍的空檔，已經跑遍台東、花蓮、屏東、澎湖，她說自己到處跑也幾乎都沒防曬保養，「夏天就是要曬黑啊」。不過她也坦承自己根本不太會游泳，到海邊也只是穿上比基尼，踢踢海水、踏踏沙灘而已，她希望呈現的是健康美，「我不喜歡太肉慾，年紀大了，不能硬擠出溝溝啦！」

(中時)