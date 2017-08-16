出租帳戶供行騙 女子判賠24萬
台中清水區周姓女子，將名下3個帳戶出租給詐騙集團，不滿一個月即被查獲，不但沒拿到報酬，反遭被害人求償24萬元，周女直呼得不償失。
警方指出，周姓女子於去年1月4日，見Line網路刊登借用帳戶廣告，因缺錢花用，遂與詐騙集團成員詢問出借報酬事宜，談好一個帳戶以1萬2000元出租，利用超商寄貨，將名下3個帳戶存摺、提款卡及密碼寄給詐騙集團。
詐騙集團取得資料後，開始利用「租借」帳戶行騙，共詐得36萬餘元，受害者多達10人，後續經法院判決，周女須賠償24萬餘元給被害人，周女無奈地表示，出租3個帳戶，沒拿到報酬還要賠錢。
(中時)
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