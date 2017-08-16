金門遊艇下沉溢油 忙壞環局氣壞漁會
停泊新湖漁港近半年不動的19.87噸級遊艇「海峰3號」，今（16）日船尾進水下沉，油漬溢出汙染水面，讓抱怨逾期占用船席的區漁會十分火大。縣環保局據報緊急佈放攔油索和吸油棉，所幸汙染未再持續擴大，將由船公司吊離處理。
今天凌晨4時許，金門岸巡駐新湖漁港人員發現「海峰3號」船尾進水下沉，派員漏夜監控外並通知金門區漁會。天亮後又見些許油漬溢出漂浮水面，還好在縣環保局佈放攔油索和吸油棉後，有效控制油汙範圍。
該局水保科長李欣表示，油汙汙染海面可開罰30萬至150萬元，但因船公司有在第一時間通報，並到現場緊急處理，因此暫時不會開罰。
金門區漁會指出，1994年4月1日製造的「海峰3號」並非金門區漁會管轄，可搭載約56人，過去為海峰遊艇公司做為「小三通」運送貨物的船隻，近來因小三通運貨量減少，船公司就一直停在新湖漁港。
該會推廣課主任林國友不滿表示，「海峰3號」自今年2月24日，以「進港維修」理由申請停泊新湖漁港，期限3個月至5月底截止，但區漁會一直連絡不到船公司，打電話都沒人接。
林國友說，新湖漁港是給漁船停的，但船席卻被動力小船和遊艇占用，讓無處停船的漁民十分頭痛，交通部航港局做為動力小船的主管機關，應出面解決問題，讓它們改停到水頭商港，好將船席還給漁民才對。
(中時)
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