賈靜雯曬咘咘惹到他？ 吃屎名嘴嗆：太殘忍了

賈靜雯日前幫咘咘慶祝2歲生日。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

宋祖德嗆賈靜雯微博全文。（圖／翻攝自宋祖德微博）

藝人賈靜雯和修杰楷婚後陸續生下2女咘咘、Bo妞，夫妻倆常在社群網站曬2萌娃的生活點滴，擁有高人氣。日前咘咘迎來2歲生日，賈靜雯也開心地幫女兒慶祝，一番告白十分溫馨，沒想到大陸名嘴宋祖德看到此貼文，竟狠批賈靜雯不厚道，要她別再曝光孩子，讓眾人大呼莫名其妙。

賈靜雯日前特地在家中佈置派對為女兒慶生，只見咘咘化身小公主露出燦笑，和家人一起迎接2歲，萌樣融化大批網友心。但宋祖德事後卻轉發賈靜雯的貼文，以《賈靜雯不厚道》為題發表文章，寫下：「你真的很無聊嗎？可掃地看書。孩子這麽小就這樣曝光，太殘忍了，好歹你也算有點名氣的藝人，你老是這樣曝光孩子，萬一讀幼兒園被人認出來然後綁架，你不是自尋煩惱嗎？空虛寂寞時，你可以厚著臉皮曝光你自己的照片，雖然老了過時了，還會有個別老頭老太隱隱約約記得你，別再曝光孩子！」

貼文一出，馬上引來大批網友留言痛罵「人家曬自己的娃，干你什麼事」、「你嘴真賤」、「又想蹭熱度了嗎」，對於宋祖德的言論相當無言。

宋祖德之前曾爆料王菲、謝霆鋒早已協議分手，還稱爆料錯誤要吃屎，後遭謝霆鋒狠打臉，接著他又亂咬林心如、霍建華沒領結婚證，但被夫妻倆發聲明提告，他才以不清楚台灣登記結婚程序致歉，也因這一連串亂七八糟的爆料，讓他聲名大噪。

(中時電子報)