以中華台北參加國際賽事 柯P：這要譙以前的國民黨

柯文哲接受綠色和平電台《有影尚大聲》主持人陳雨鑫專訪談世大運，今晚5時播出。柯文哲提到洛桑協定導致現在台灣只能以「中華台北」作為會籍表示，「這要譙以前的國民黨！」1981年簽署洛桑協定時，當時不用「台灣」，會歌則是國旗歌。

柯文哲表示，台灣在1971年被踢出聯合國，此後10年無法參加世界運動會，直到1981年簽署洛桑協定，但當時國民黨說不要用「台灣」，會籍使用「中華台北」，會歌為國旗歌，至於會旗，「說實在我也看不懂」，但當時就是登記這樣。

主持人陳雨鑫追問始作俑者是蔣介石？柯文哲重申，1981年簽署洛桑協定時是可以用「台灣」，現在中國大陸已經太大尾了。

(中時)