全台15日無預警大停電 各行各業受波及

美濃養蝦大戶陳嘉和說，因沒使用發電機，無預警停電致一些蝦子暴斃。 （林雅惠攝）

全台15日無預警大停電，各行各業受到波及，日月光集團2廠停電1小時，產能影響約在50-80萬美金，美濃養蝦業者因停電致蝦暴斃，損失約1、2萬元，百貨業以三多商圈影響最大，其中大遠百營業損失約減少營業額的3成。

台電大潭電廠發電機組跳電，全台668萬用電戶輪流停電，高雄各工業區影響不大，楠梓園區，路竹科學園區未停電不受影響，封測大廠日月光高雄K21廠、K22廠停電60分鐘，日月光表示，產能影響約在50-80萬美金，停電造成的實際損失仍待確認，但對公司營運無重大影響。

日月光指出，日月光集團高雄K21廠、K22廠停電60分鐘，已於15日晚間8點10分復電，復電後所有廠務設備均恢復正常運作。

另美濃區吉洋里養殖一甲多泰國蝦池的業者陳嘉和說，電力突然中斷造成池內蝦子出現暴斃，損失約1、2萬元。他表示，一台發電機要價10、20萬元，他無財力購買，池內靠啟動水車增加水中溶氧，無預警停電1小時，他緊急使用供油馬達讓池水循環增加水中溶氧，但今天視察蝦池，仍發現有泰國蝦暴斃情況。

永安區漁會總幹事黃鶯說，大部分養殖戶皆有發電機，停電1小時對轄區養殖戶沒影響，但希望政府往後類似狀況，必須事先通知，針對電力問題，政府應該做有效規畫，讓損失降到最低。

大遠百三多店表示，停電時正值用晚餐時間，營業損失約減少營業額的3成；草衙道則估計「客人少了3成」，業績比平常少１成半，因為，許多民眾看到大停電也不想出門了，更不會來逛街。

位於三多商圈的太平洋SOGO百貨表示，停電時以疏散客人到安全地方為主，並啟用緊急照明燈，營業損失大約1成。

新光三越三多店說，停電時只擔心客人有沒有受困電梯裡，沒有強制疏散，照常營業，損失未統計。

其他百貨如夢時代、漢神巨蛋、漢神百貨、新光三越左營店等均表示，沒有停電，營業不受影響。

大賣場家樂福南區經理蔡依芳表示，因有備用電力，只要停電會立即轉到不斷電系統，因此，高市9家量販店及9家便利購超市，昨天營業都未受影響。

(中時)