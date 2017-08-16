不怕熱浪跳電 新北活動中心綠化室內恆溫26度

三重三德市民活動中心綠屋頂，讓室內溫度恆溫26度。（葉德正翻攝）

三重三德市民活動中心綠屋頂，讓室內溫度恆溫26度。（葉德正翻攝）

連日高溫曬昏頭，電又不夠用，新北市三重、五股、瑞芳以及貢寮的活動中心利用外牆植栽、綠屋頂為外牆消暑，不僅成功節電，也讓室內溫度控制在26度，成為民眾避暑集會熱門地點。

民政局地方自治科長陳耀川表示，新北市目前已有21間活動中心利用可食地景以及綠屋頂打造都市花園，總面積近2600平方公尺，不僅將食材用於老人共餐，更利用植栽成功將建物表面降溫15到30度。

五股水碓市民活動中心，除種植可食地景，更架設太陽能板，為頂樓的魚菜共生系統供電，400平方公尺的植栽面積種植地瓜葉、百香果、絲瓜等食材，位在2樓的多功能集會場所也因為涼爽的環境吸引民眾避暑。

貢寮的馬崗市民活動中心也在屋頂設置330平方公尺的空中花園，種植大量濱海植物，成功為室內降溫3到5度，貢寮福連里長吳文益說，馬崗市民活動中心背山面海，日照直射後室內容易像烤爐，對冷氣負擔也很大，頂樓的花園設置後降溫很有感，現在頂樓還加種香水百香果，讓到訪遊客也可以品嘗消暑。

(中時)