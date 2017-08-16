傳文化陸生遭退宿 陸委會：誤解
50名陸生傳遭文化大學退宿，陸委會表示，經了解，本案成因是校方與陸生溝通不足，部分陸生未了解相關情形而造成誤解，並無歧視陸生的情形。
陸委會表示，接獲本案相關訊息後，第一時間即向文化大學陸生聯誼會瞭解相關情形，另一方面同時聯繫主管機關教育部，請該部積極協處陸生需求。
陸委會表示，目前教育部已請文化大學儘速處理，該校表示，將給予陸生申覆機會，並會考量相關規定與陸生需求，妥為處理。該校後續將視陸生申覆情形，在公平原則下，依情節從寬處理，並協助輔導陸生及其他學生都有宿舍，讓同學安心。
陸委會強調，陸生來臺就學，進入臺灣教育體系，就是臺灣的學生。陸委會重申歡迎陸生來臺就學的政策立場不變。
(中時)
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