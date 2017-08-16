李㼈拍戲遭痛毆傷到腰　孫淑媚過敏變大花臉

李㼈劇中被打傷狼狽吃借據。（台視）

李㼈劇中被打傷。（台視）

李㼈劇中被打傷。（台視）

孫淑媚心疼李㼈被打傷。（台視）

孫淑媚黏膠帶臉過敏。（台視）

李㼈在台視八點檔《牡丹花開》飾演「阿水師」，向來帶給觀眾許多歡樂，但他最近拍戲卻受盡折磨，劇中為了拯救被綁架的孫淑媚母女而被討債集團痛毆，打到頭破血流重摔在地，甚至真的傷了腰。這場戲拍了一整天、每一下他都是親自上陣紮紮實實的接觸地面，李㼈笑稱：「50歲，拚了老命！」

雖然劇組特別準備了防摔護具，不過李㼈表示，其中一段他必須往後摔，但當時重心不穩，剛好摔到沒戴護具的側腰，他笑說：「是我失算，結果腰就痛了好幾個禮拜！」他為戲摔傷腰，看在搭擋孫淑媚的眼裡，覺得不捨又滿心佩服：「㼈哥受盡凌虐而我只負責哭就好，他真的很辛苦。」

拍攝當天高溫飆破37度，導演體恤孫淑媚，在沒有鏡頭時都先讓她回到車上休息，但是嘴上的膠布反覆黏貼，最後也讓皮膚敏感的她成了大花臉。雖然拍攝前有先用衛生紙墊著再貼上膠布，但仍有接觸皮膚的部分，孫淑媚不好意思地說：「因為貼了一整天皮膚有點過敏，回家發現嘴巴四周有一個長方形的印記，很像一個口罩只好趕快冰敷，不然隔天不連戲。」

該劇為感謝觀眾支持，本週六（8/19）下午4點將在嘉義舉辦見面會，參加就有機會獲得限量簽名海報及精美好禮，喜愛《牡丹花開》的觀眾可以共襄盛舉。

(中時)