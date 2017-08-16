柯文哲赴民進黨 找洪耀福「指教」？
台北市長柯文哲今日下午到民進黨中央拜會民進黨秘書長洪耀福，由於柯文哲最近不斷抨擊行政院，讓民進黨基層揚言不挺下次台北市長選舉，不再挺柯文哲。柯文哲日前表示，「看有無指教市長的地方」，柯文哲今天就登門造訪了。
對於柯文哲今天突然出現在民進黨中央，讓外界頗為訝異，但雙方見面十分低調，是剛好被部分媒體見著。民進黨發言張志豪表示，柯文哲今天下午確實與洪耀福秘書長會面，雙方會談氣氛融洽，至於會中觸及的內容，由柯市長來説明。
洪耀福日前說「地方基層確實對柯文哲有意見」，北市府高層透露，柯近期將安排至黨中央拜訪、請益洪耀福，盼盡量釋出善意、創造雙贏，除拜託大家幫忙世大運，二來也是看洪耀福有沒有要「好好指教市長的地方」。
民進黨今天剛好召開中常會，柯文哲果然今天就來拜訪。日前媒體也報導，柯已做最壞打算，沙盤推演與民進黨、國民黨參選人三咖對決；但為了維繫綠營支持，柯近期將親訪民進黨秘書長洪耀福，盼與民進黨破冰。
(中時)
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