她庇護工廠的荊棘路 充滿各界溫暖
無畏波折！由店長林玉秋帶著7名身障、聽障與智能障礙的孩子，經營的屏南唯一庇護工場「琪拉烘焙坊」，因僵硬的制度與過小的10多坪店面，今年在新房東、地方善心人士的協助下，找到新的立足點。林玉秋笑說，她不怕透支，未來百坪大的房子，能幫助更多孩子。
4年前，林玉秋懷著提供身心障礙自食其力就業的熱血，向縣府申請成立生產麵包和糕點的庇護工場，讓身障、聽障與智能障礙的孩子，月薪平均都有萬元可領，甚至轉介孩子順利進入一般職場。
無奈僵化的制度與法令，讓不熟悉處理公文的林玉秋，即使無畏每個月透支5、6萬元，也身心俱疲，一度打算關閉庇護工廠，卻又捨不下現在這7個孩子。
「自己真的很幸福，背後有這些好人的幫助。」林玉秋笑說，幸好屏東家扶恆春服務中心前主委蘇喬炳、蘇喬英一家人伸出援手，以募股方式資助庇護工廠，還找到百坪大的新店面，取代原有10坪的舊店，讓她機會幫助更多的孩子，位於二重溪的三軍聯訓基地，也多次認購餐盒與月餅禮盒。
除了地方善心人士，還有曾在2015年高雄綠豆椪大賽獲獎的「綠豆椪達人」陳坤助幫忙，耐心教導孩子們製作傳統風味的綠豆椪，為中秋節禮盒做準備，還以在地港口茶、洋蔥、鹹蛋黃開發港口茶紅豆糕、洋蔥蛋黃泡芙等，頗受歡迎。
(中時)
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