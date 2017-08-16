遊輪風聯合婚禮夯 新人提前83小時排隊搶報名
新北市聯合婚禮再創紀錄！2017年新北未婚聯誼主打遊輪派對，活動資訊公布承辦人員電話立刻被灌爆，15日更有新人提前83小時到現場報名排隊，就是看準市府提供多項超值助孕好禮，也為與另一半能夠有個浪漫的遊輪婚禮回憶。
擔任法警的高先生15日晚間10點帶著一張墊子、一個睡袋，輕裝來到新北市政府北一門前開始排隊，並婉拒長輩代排，打算靠自己的力量完成83小時排隊。高先生說，2人在一場登山活動中認識後交往超過10年，從去年開始規畫結婚，為完成女友心願，一下班就立刻整裝前來排隊，意外成為第一名。
26歲擔任室內設計師的高小姐則是隊伍的第6名，去年太晚注意到活動資訊來不及報名，今年再接再厲，不僅帶來帳篷隔絕蚊蟲，還自備保溫提袋與大量冰塊，抵抗下午頑強的熱浪，努力爭取自己夢想中的婚禮。
戶政科長顏耀明表示，今年未婚聯誼將在10月22日在淡水漁人碼頭舉行，參加民眾在報名成功後必須在婚禮前預先登記結婚，10月15日的新人說明會也會提供收件代瓣服務，另外因應近日高溫炎熱，排隊現場也會準備冰水、電扇以及紙巾供民眾消暑。
(中時)
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