停電時最美的風景底加 嬰兒床進駐派出所、員警忙哄小孩
台電15日無預警大停電，造成位於三峽分局北大派出所後方的托嬰中心一片漆黑又沒冷氣，托嬰中心硬著頭皮向警方開口詢問可否抱著孩童到派出所內照料，讓北大派出所當場變成臨時托嬰中心，獲得民眾稱讚。
警方說，815大停電時，位於三峽分局北大所後方的一間托嬰中心，因為停電屋內一片漆黑又沒冷氣，也造成孩童哭鬧，工作人員只好轉向向派出所借用場地，5名工作人員就帶著11名孩童到北大所內照護。
因為悶熱而哭鬧的孩童，到了派出所吹冷氣之後恢復了笑容，加上北大所內亦設有市府核可的育嬰室可供家長使用，警所當場變為臨時托嬰中心，家長到所接回小孩時，直呼「太貼心了」!
嬰兒床出現在派出所內的景象，也變成停電時最美的風景，整件事被熱心的民眾紀錄，並於社群內發文，短短數小時即有超過上千網友分享轉發，獲得一致的稱許。
(中時)
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