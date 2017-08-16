中影案聽證會 顧立雄質疑：花12億就拿到全部資產
黨產會今（16）日針對中影案舉行聽證程序會，黨產會主委顧立雄質疑，中影轉讓似乎是先停業再轉讓資產，既然如此，中影何不自己做，而要有交易過程，再讓人接手；且過程中有諸多不合理，「講白點，我們的疑問是花12億就能拿到全部資產」？對於日後是否再針對中影案召開聽證程序，顧說，再討論。
中投公司95年時以每股65元、總價31億4368萬8210元出售中影公司82.56%股權，遭外界質疑賤賣。黨產會今召開聽證程序會，釐清中影是否為國民黨附隨組織，並聚焦中投出售中影股權是否合理。
今日的會議，除利害關係人國民黨、欣裕台公司、富聯國際投資公司出席之外，也邀請台北商業大學財務金融系教授陳勝源、資誠聯合會計師事務所會計師張明輝、建智聯合會計師事務所會計師張山輝等人出席陳述意見。會議歷時近6小時，現場宛如「會計辯論大會」。
會中，陳勝源指出，中影股權交易價格合理性評估報告書以財報評估淨值做股價基礎；然而，中影本業虧損，用現金流量折現沒意義，其最大資產為不動產，應選用資產價值法來做。
他說，中影若被處分，當時市價就會與公告現值有很大差距，特別是在民國94年至96年間；評估報告書僅對部分資產重估，「可能有低估嫌疑。」此外，當取得夠多股權，對該公司有控制權，股價較可能產生「溢價」，但評估報告書卻未考慮控制權溢價。
陳勝源最後強調，評估報告書最大的問題是，採取罕見且主觀的「Value- Netex評價模型」，該模型實務界、創投業等都沒人使用，股價最後打了81折；評價報告書用評估淨值、再採罕見評價模型，「（股價）變成低估又低估」。
顧立雄則提出3大質疑，直指中影案接手過程有諸多不合理；首先，只付了1.5億就拿到經營權，其次，僅付兩期款項，獲得逾70%股票，藉處分資產減資，拿到多餘的減資款，用以支付第三期款項。
他說，不能單看每股65元售出合不合理，更要看此交易量給予的潛藏利益是否合理；簡言之，黨產會的疑問是，是否只花12億就能拿到全部的資產，評估報告書有沒有先射箭再畫靶。
顧立雄會後受訪表示，黨產會靜待欣裕台、富聯、中影做更清楚說明。至於是否會再針對中影案召開聽證會，顧表示，留待委員會討論；他也說，黨產會的目標很清楚，「就是認定中影是否為國民黨附隨組織」。
(中時)
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