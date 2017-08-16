美國陸戰隊採購德國M27步槍取代M4
美國海軍陸戰隊正與德國著名槍廠漢克勒-柯赫(Heckler & Koch)申購更多的HK IAR(M27)自動步槍，總數達到5萬把，以取代美製的M4卡賓槍。
陸戰隊時報(MarinecorpsTimes)報導，美國陸戰隊在2010年曾試驗性的引進4000支HK IAR，並賦與M27的美軍制式編號，陸戰隊準備把步兵班中的3挺M249班用機槍，換成2挺M249與2挺M27。原先美軍陸戰隊員擔心M27不夠耐用，但是經過多年的使用後，士們非常滿意M27的輕便與精準，因此羅伯特．奈勒將軍(Robert Neller)在今年稍早時表示，他希望M27步槍能夠成為每個陸戰隊員的制式武器，可見對M27的喜愛。
目前美軍的制式武器以M4卡賓槍為主，但是M4的射程與貫穿力已明顯不足，所以陸軍與陸戰隊都有更換的打算。陸戰隊首先決定使用M27，雖然M27價格是M4 的3倍，M27每一把 3000美元，而M4僅要1000美元。
美國陸戰隊在2011年4月首次將M27投入阿富汗戰場，雖然它使用的子彈與M4同為5.56公釐，但是M27的射程比M4長到100~150公尺，因此敵方很難分辨這種火力是來自機槍還是步槍，甚至有射擊800公尺處目標的紀錄。唯一比較不滿的是子彈數，M27使用制式的30發彈匣，所以在連續射擊的情況下必須一直更換，現在H&K也設計150發的彈鼓。
美國陸戰隊將依照法定程序招標，答覆截止日期為8月28日，但這個標案只是流程，畢竟陸戰隊已經內定M27了。
(中時電子報)
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