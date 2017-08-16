酒後騎車遇巡邏警 6旬男子遭送辦

60歲的龔姓男子16日在朋友家喝了1瓶蔘茸酒後，騎機車去醫院看病，行經北港鎮中正、文化路口，機車在路上忽左忽右搖晃，正好擋在執勤警員石介寶、杜欣潔的巡邏機車前。

2名員警對龔男實施酒測，發現酒測值高達0.70MG/L，將他以公共危險罪移送法辦。龔男供稱，他與朋友喝酒，忽然想起醫院掛號時間已到，一時情急忘了自己有喝酒，急匆匆的騎車上路。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)