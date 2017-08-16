作假帳讓投資人慘賠 智盛董事長與副董判刑定讞
曾上櫃的智盛全球公司董事長朱兆杰、副董事長劉秀鳳透過境外帳戶虛構進貨、製作不實財務報告，導致公司損失超過5億元，投資大眾慘賠，最高法院今依違反證交法等罪，將劉女判刑7年、朱男判刑4年2月，未扣案之犯罪所得1561萬5083美元沒收確定。
54歲劉秀鳳在2009年吸收合併富景科技，由57歲朱兆杰擔任智盛公司董事長，劉擔任副董，2011年登錄興櫃後因公司業績不佳，二人挪用公司資金美化帳面，墊高營收與獲利，製作不實財務報告，還辦理假出貨，嚴重影響投資人判斷。
高院認定，朱兆杰為智盛公司董事長，明知智盛公司與境外公司的進貨、銷貨係假交易，卻與副董事長劉秀鳳共同製作不實會計憑證並記入帳冊，及製作、申報內容不實之財務報表，將朱男、劉女各判刑4年2月、7年，2人不服提上訴，最高法院駁回確定。
(中時)
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