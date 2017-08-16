博物館好潮！鶯歌陶博館引入「實境解謎遊戲」供民眾挑戰

手機下載「芝麻出任務」就可在陶博館玩遊戲。（陳俊雄翻攝）

陶博館「月門廣場」也是破關地點之一。（陳俊雄翻攝）

時下越來越夯的「實境解謎遊戲」，也引進了鶯歌陶博館，館方表示，目前不但開放民眾免費體驗，完成任務還能獲得小禮物，目前已有上百人完成挑戰，歡迎大家呼朋引伴一起來解謎！

鶯歌陶博館為讓遊客能以更多元的方式參觀博物館，與遊戲公司合作設計實境解謎遊戲，以虛擬的故事「鶯陶館的遺跡」帶入陶瓷相關知識，讓參與民眾在陶博館及陶瓷藝術園區，依照提供的線索解謎，同時獲得陶瓷相關知識，寓教於樂。

館方表示，陶博館針對不同的年齡層，規劃多元的參觀體驗服務，透過「實境解謎遊戲」認識陶博館，目前已有上百位民眾挑戰成功，大部份是吸引年輕人參與，也有家長帶著孩子一起玩，在展場及園區來回穿梭找尋答案，讓參觀博物館更為有趣。

平時就喜歡玩實境解謎遊戲的林小姐表示，博物館「也太潮了吧！」此舉應該能夠讓更多年輕人願意進入博物館，而且遊戲難易適中，很適合與家人朋友同樂。

館方說，想要挑戰的人可先至App Store或Google Play免費下載「芝麻出任務」App，下載完成後搜尋「YINGGE」或是選擇「探索世界」，點選陶博館圖示，即可開始遊戲，本遊戲完全免費，而且完成遊戲可到服務台換取小禮物，數量有限，歡迎喜歡動腦的民眾把握機會前來體驗。

館方也建議，民眾先至服務台索取陶博館地圖，按圖索驥會讓跑關更順利！

(中時)